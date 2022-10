Η Μπάγερν Μονάχου θα αγωνιστεί στη Βεστφαλία κόντρα στη Ντόρτμουντ (8/10, 19:30) χωρίς τον Τόμας Μίλερ. Επιστρέφουν Κίμιχ και Κομάν.

Χωρίς τον εκ των αρχηγών της, Τόμας Μίλερ, θα αγωνιστεί η Μπάγερν Μονάχου στο ντέρμπι με τη Ντόρτμουντ στη Βεστφαλία (8/10, 19:30). Όπως επιβεβαίωσε ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν τόσο ο Γερμανός μεσοεπιθετικός όσο και ο Τζόσουα Κίμιχ είναι πλέον αρνητικοί στον κορονοϊό, όμως ο πρώτος θα μείνει εκτός, καθώς εξακολουθεί να έχει συμπτώματα, ενώ ο δεύτερος αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά. Για τους Βαυαρούς επιστρέφει και ο Κίνγκσλεϊ Κομάν, ο οποίος ήταν μήνα εκτός με τραυματισμό στον μηρό.

🗣️ @J__Nagelsmann on Kimmich and @esmuellert_: "Both have been able to test negative. Thomas still has some cold symptoms, so he won't play. With Joshua, we will wait and see how he feels after training and will then decide whether it makes sense for him to travel."#BVBFCB pic.twitter.com/vUxUiWRZbS