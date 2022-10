Εντυπωσιακή η Βέρντερ, διέλυσε με 5-1 τη Γκλάντμπαχ

Εντυπωσιακή η Βέρντερ Βρέμης διέλυσε τη Γκλάντμπαχ με 5-1 και ανέβηκε στη βαθμολογία.

Η Βέρντερ Βρέμης εντυπωσιάζει επιθετικά, αφού διέλυσε την Γκλάντμπαχ με 5-1. Σούπερ παραγωγική, ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη. Τρομερό ξεκίνημα, αφού στο τέταρτο το ματς ήταν ήδη 3-0 με γκολ των Φίλκρουγκ (5, 13’), Ντουκς (8’). Η Γκλάντμπαχ δεν μπορούσε να αντιδράσει, ενώ το αυτογκόλ του Μπενσεμπαϊνί στο 37’ έφερε το 4-0. Η φιλοξενούμενη μείωσε σε 4-1 με τον Τουράμ (63’), όμως δέχθηκε άμεσα κι άλλο γκολ από τον Βάιζερ (73’).

2 goals and an assist for Niclas Fullkrug on his 100th game for Bremen!



A tremendous 5-1 victory for @WerderBremen_EN over @Borussia_EN.#Bundesliga | #MD8 pic.twitter.com/XHliIcPHUV