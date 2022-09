Καν: «Ανησυχούμε, αλλά δεν σκεφτόμαστε αλλαγή προπονητή»

Ο CEO της Μπάγερν Μονάχου, Όλιβερ Καν, εξέφρασε τον προβληματισμό του για την μέχρι στιγμής εικόνα των Βαυαρών, όμως ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται ζήτημα για αποχώρηση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Η Μπάγερν Μονάχου μετά την ήττα της από την Άουγκσμπουργκ με 1-0 τρέχει αρνητικό σερί τεσσάρων αγωνιστικών στην Bundesliga. Στο πλαίσιο εκδήλωσης για το Oktoberfest ο παλαίμαχος τερματοφύλακας και CEO του κλαμπ, Όλιβερ Καν, εξέφρασε τον προβληματισμό του για την κακή αγωνιστική κατάσταση της ομάδας του, όμως τόνισε πως υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

«Είμαστε πεπεισμένοι από τον Νάγκελσμαν. Φυσικά ανησυχεί, όλοι ανησυχούμε. Είμαστε σε κακή κατάσταση. Κάποιοι ποδοσφαιριστές πιστεύουν πως η Bundesliga έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν σκεφτόμαστε αλλαγή προπονητή τώρα. Χρειάζεται να επιστρέψουμε στον σωστό δρόμο. Όσο πιο δυνατόν γρήγορα, αρχής γενομένης κόντρα στη Λεβερκούζεν», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Καν.

Bayern’s Oliver Kahn on Nagelsmann: “We're totally convinced of Julian. Of course, he's concerned, everyone is. But we are convinced of Julian”, tells @kerry_hau. 🔴⚠️ #FCBayern



"Some players probably believe the Bundesliga can be secondary. That's unacceptable".