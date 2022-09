Από γκέλα σε γκέλα η Μπάγερν, κορυφή η Ντόρτμουντ! Οι Βεστφαλοί πήραν δύσκολα το ντέρμπι κόντρα στη Σάλκε (1-0) και ξέφυγαν στο +3 από τους Βαυαρούς, που απέτυχαν να νικήσουν για τέταρτο σερί ματς (1-0 στην έδρα της Άουγκσμπουργκ)!

Όσο η Μπάγερν δεν είναι στα καλά της, οι υπόλοιποι ελπίζουν στη φετινή Bundesliga. Και η κατρακύλα των Βαυαρών συνεχίστηκε για τέταρτη αγωνιστική, κάτι που έστω και δύσκολα η Ντόρτμουντ μπόρεσε να εκμεταλλευτεί γα να ξεφύγει σε απόσταση τριπόντου μετά από επτά αγωνιστικές.

Οι Βεστφαλοί πήραν το πρώτο ντέρμπι της Κοιλάδας του Ρουρ κόντρα στη Σάλκε μετά από ενάμιση χρόνο, έστω και με το οριακό 1-0 προς το φινάλε του ματς και πάτησαν προσωρινά κορυφή (εκκρεμούν οι αγώνες των Ουνιόν και Φράιμπουργκ), την ώρα που το «φάντασμα» της Μπάγερν υπέστη την πρώτη της φετινή ήττα στην έδρα της Άουγκσμπουργκ (1-0) και έχασε για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι βαθμούς στη Bundesliga, για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια!

Η Μπορούσια είχε να υπερβεί όχι μόνο το αμυντικό τείχος των Βασιλικών Μπλε, αλλά και το σοκ του τραυματισμού του Μάρκο Ρόις. Ο κάπτεν και σούπερ φορμαρισμένος στην εκκίνηση της σεζόν επιθετικός, γύρισε τον αστράγαλό του και αντικαταστάθηκε στο 32' υποβασταζόμενος με τη βοήθεια του φορείου, σκορπίζοντας φόβο για άλλον έναν σοβαρό τραυματισμό στην καριέρα του που θα του στερήσει άλλο ένα μεγάλο τουρνουά με τα εθνικά χρώματα (το Μουντιάλ αρχίζει σε λιγότερο από 70 ημέρες, έχει χάσει στο παρελθόν λόγω τραυματισμού το Μουντιάλ του 2014 και το Euro του 2016).

Marco Reus was carried off the pitch after suffering what looks like an ankle injury in the 28th minute. pic.twitter.com/Sc78XdqIaG