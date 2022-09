Η Γκλάντμπαχ έκλεισε την παρένθεση της Λειψίας του πρώην τεχνικού της, Μάρκο Ρόζε και με το ίδιο σκορ που εκείνη νίκησε την Ντόρτμουντ την περασμένη αγωνιστική (3-0), πήρε σπουδαίο τρίποντο που την έστειλε προσωρινά στο -3 από την κορυφή.

Η Γκλάντμπαχ είχε ανάγκη αυτή τη νίκη και τη βρήκε κόντρα στον πρώην προπονητή της. Ο Μάρκο Ρόζε επέστρεψε στο «Borussia Park» αυτή τη φορά ως τεχνικός της Λειψίας και γεύτηκε απολύτως αντίθετα συναισθήματα σε σχέση με το ματς απέναντι στην τέως ομάδα του, Ντόρτμουντ (3-0) και με το ίδιο σκορ, τα Πουλάρια κατατρόπωσαν τους Ταύρους και πλησίασαν προσωρινά στο -3 από την κορυφή της Bundesliga.

Το σερί των τριών αγώνων μακριά από τη νίκη δεν γινόταν να συνεχιστεί άλλο και οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι να το σπάσουν πριν τη διακοπή. Ο Γιόνας Χόφμαν ανέλαβε επί προσωπικού την αποστολή και με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο (10', 35') έδειξε τον δρόμο για το μεγάλο τρίποντο. \

Αυτό το σφράγισε ο Μπενσεμπαϊνί στο 63' με άψογο σκαφτό πλασέ σε τετ-α-τετ με τον Γκουλάτσι, στέλνοντας την Γκλάντμπαχ στους 12 βαθμούς κι αφήνοντας τη Λειψία με μόλις οκτώ μετά από επτά αγωνιστικές.

Gladbach catch Leipzig sleeping to go up 3-0 😨 pic.twitter.com/bs4Netzbiy