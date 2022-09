Η Άουγκσμπουργκ έσπασε το φετινό αήττητο σερί της Μπάγερν Μονάχου και την κράτησε στο μηδέν για πρώτη φορά σε επίπεδο Bundesliga από τον Φεβρουάριο του 2020!

Όλα τα σερί έχουν ένα τέλος, ακόμα και για την κραταιά Μπάγερν στο γερμανικό πρωτάθλημα. Μπορεί το πρόγευμα του 4X4 στη σεζόν με γκολ 20-4 να προϊδέασε άπαντες για ακόμα μια προκαθορισμένη σεζόν στη Bundesliga, αλλά οι Βαυαροί μετρούν πλέον ένα 4X4 από την... ανάποδη, δίχως νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια. Και η αναμέτρηση κόντρα στην Άουγκσμπουργκ αποτέλεσε το αποκορύφωμα, αφού οι συντοπίτες σόκαραν την ομάδα του Νάγκελσμαν και της έσπασαν το φετινό της αήττητο (1-0), κόβοντάς της βαθμούς για τέταρτο διαδοχικό ματς κάτι που δεν είχε υποστεί ποτέ η Μπάγερν τα τελευταία 21 χρόνια!

Η «ζημιά» της Άουγκσμπουργκ, πάντως, είχε επιπλέον επίπεδο. Όσο «τρελό» κι αν φαίνεται, αυτή ήταν μόλις η πρώτη φορά που η Μπάγερν τελειώνει παιχνίδι πρωταθλήματος χωρίς να σκοράρει μετά από 87 σερί αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, από τον Φεβρουάριο του 2020 και το 0-0 κόντρα στη Λειψία. Πολύ περισσότερο, ήταν η πρώτη φορά που μένει στο μηδέν και δεν παίρνει ούτε βαθμό από τον Οκτώβριο του 2018 (Μπάγερν-Γκλάντμπαχ 0-3)!

Το ακόμα πιο αξιοπερίεργο της υπόθεσης είναι ότι η Άουγκσμπουργκ δεν κάνει κάτι τέτοιο για πρώτη φορά. Το αμέσως προηγούμενο καλύτερο σερί αγώνων της Μπάγερν με γκολ (65 ματς) το είχε σπάσει ξανά η ίδια, το 2014!

87 - @FCA_World ended FC Bayern's record streak of 87 consecutive Bundesliga games with at least one goal - back in 2014, FCA had ended FCB's previous record streak of 65 consecutive games with a goal. Fear. #FCAFCB https://t.co/N6l6XMrw7B