Το γκολ του Τσάτσι στο 90+4΄γλίτωσε τον βαθμό για τη Μάιντζ, η οποία κατάφερε να ισοφαρίσει τη Χέρτα και να την περιορίσει σε δεύτερη σερί ισοπαλία (1-1).

Η Μάιντζ δεν τα παράτησε, πίστεψε έως το φινάλε στις ελπίδες της και τελικά δικαιώθηκε με χρυσό γκολ σε νεκρό χρόνο για το τελικό 1-1 απέναντι στη Χέρτα. Η ομάδα του Βερολίνου είχε ευτυχήσει να πάρει το προβάδισμα με γκολ του Τουσάρ στο 30΄, όμως αποδείχθηκε πως λογάριαζε χωρίς τον... ξενοδόχο. Στο 90+4΄η Μάιντζ δικαιώθηκε για την επιμονή της και με γκολ του Τσάτσι κατάφερε να ισοφαρίσει, στιγμές πριν από την λήξη της αναμέτρησης.

Last-minute madness in Mainz!



Anthony Caci cancels out Lucas Tousart's opener in 90+4' ⏰😵 to rescue a point for the home side in #M05BSC. ⚖️#Bundesliga | #MD7 pic.twitter.com/xDiKeJNgOD