Την Λειψία και την Bundesliga επέλεξε για την εξέλιξή του ο 19χρονος επιθετικός της Ζάλτσμπουργκ, Μπέντζαμιν Σέσκο, παρά το ενδιαφέρον και τις προσπάθειες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ...

Ίσως ο νεαρός επιθετικός να ήθελε να κάνει τη διαδρομή όπως ο Έρλινγκ Χάαλαντ και να ωριμάσει περισσότερο προτού δοκιμάσει την τύχη και τις δυνάμεις του στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Ίσως, από την άλλη, να θεωρεί πως η Γιουνάιτεντ πλέον είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν θα μπορούσε να τον βοηθήσει να βελτιωθεί κι έτσι επέλεξε την Λειψία για να υπογράψει μέχρι και το 2028!

Η μεταγραφή του Σέσκο ολοκληρώθηκε, ωστόσο, ο 19χρονος ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στην Ζάλτσμπουργκ και για τη νέα αγωνιστική περίοδο και θα μετακομίσει στους «ταύρους» της Γερμανίας από το καλοκαίρι του 2023.

Το ποσό της μεταγραφής φέρεται να έφτασε στα 24 εκατ.ευρώ.

#RBLeipzig confirm the signing of Benjamin Šeško! 🔴⚪



The 19-year-old will join the club in summer 2023 🤝#WeAreLeipzig