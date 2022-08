Ο Κίνγκσλεϊ Κομάν έσβησε από το μυαλό του όλα τα κατορθώματα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με τη φανέλα της Μπάγερν και επέλεξε ως καλύτερο τον Καρίμ Μπενζεμά στη σύγκριση με τον Πολωνό!

Ο «Λέβα» ανήκει πλέον στην Μπαρτσελόνα και πραγματοποίησε τη μεγάλη του επιθυμία με τη μεταγραφή στους «μπλαουγκράνα», έχοντας αισθανθεί πως ο κύκλος του στη Βαυαρία έπρεπε πλέον να κλείσει.

Αν και πρόσφατα αποχαιρέτησε τους πρώην συμπαίκτες του και έκανε σε όλους δώρα στην τελευταία του παρουσία στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν, φαίνεται ότι ο Κομάν... δεν το πήρε και τόσο καλά.

Όταν κλήθηκε να διαλέξει τον Πολωνό ή τον Καρίμ Μπενζεμά για τον καλύτερο επιθετικό, ο Γάλλος εξτρέμ είπε: «Ο Λέβα έφυγε από εμάς, οπότε λέω Μπενζεμά»!

We asked Kingsley Coman to choose between Lewandowski and Benzema 😅 pic.twitter.com/CbcWn2U0AQ