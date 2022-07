Το είχε πει ότι θα το έκανε. Ο Σαντιό Μανέ μέχρι και λίγη ώρα πριν από την έναρξη του γερμανικού Super Cup, παρακολουθούσε το ματς της Λίβερπουλ με την Μάντσεστερ Σίτι, αφού ήθελε να δει και να στηρίξει τους πρώην συμπαίκτες του.

Ο Σενεγαλέζος νυν επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, σκόραρε στο ευρύ 5-3 των Βαυαρών κόντρα στην Λειψία, με την ομάδα του Νάγκελσμαν να κατακτά το τρόπαιο το βράδυ του Σαββάτου και να προετοιμάζεται πλέον για την έναρξη της Bundesliga για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

Όπως αναφέρει η Bild, ο Μανέ φρόντισε να παρακολουθήσει την αγαπημένη του Λίβερπουλ όσο του επιτρεπόταν πριν από την έναρξη της αναμέτρησης στην οποία έδινε το «παρών». Οι «κόκκινοι» κατέκτησαν το Community Shield στο παιχνίδι απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι κι έτσι ο Αφρικανός αστέρας είχε διπλό λόγο για να χαρεί την ίδια μέρα.

