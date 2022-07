Ο Ματάις Ντε Λιχτ είναι πλέον παίκτης της Μπάγερν Μονάχου έχοντας υπογράψει και το συμβόλαιό του με τους Βαυαρούς, με την ανακοίνωση να είναι το μοναδικό που απομένει.

Ο Ολλανδός αμυντικός που «φλέρταρε» και με την Τσέλσι, τελικά μετακινείται από την Γιουβέντους στο Μόναχο για χάρη της Μπάγερν.

Οι Βαυαροί τον κέρδισαν και τον έκαναν δικό τους για να επενδύσουν στις δυνατότητές του για τα μετόπισθεν, με τον άλλοτε αρχηγό του Άγιαξ να υπογράφει πλέον και το συμβόλαιό του με τη νέα του ομάδα.

Η διάρκεια του συμφωνητικού είναι για τα επόμενα πέντε χρόνια, η μεταγραφή κόστισε συνολικά 80 εκατομμύρια ευρώ στην Μπάγερν και ο ποδοσφαιριστής μόλις ολοκληρώσει και το τελικό στάδιο των ιατρικών τεστ θα «πετάξει» για τις ΗΠΑ όπου βρίσκεται η υπόλοιπη ομάδα του Νάγκελσμαν.

Matthijs de Ligt, new Bayern player. All contracts have been signed between clubs and player side - medical will be completed in the morning after fist part already done. 🔴🤝 #FCBayern



Matthijs will fly to the United States to join the team.