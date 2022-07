Καν: «Ο Ντε Λιχτ θέλει να έρθει στην Μπάγερν»

Ο CEO της Μπάγερν Μονάχου, Όλιβερ Καν επιβεβαίωσε με δηλώσεις του τόσο τις συζητήσεις των Βαυαρών με την Γιουβέντους για τον Ματάις Ντε Λιχτ, όσο και την επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να μετακομίσει στην Allianz Arena.

Με δηλώσεις του στο γερμανικό δίκτυο BR24Sport, ο Όλιβερ Καν επιβεβαίωσε τις επαφές μεταξύ Μπάγερν και Γιουβέντους για την μετακόμιση του Ματάις Ντε Λιχτ από το Τορίνο στο Μόναχο. Ο Γερμανός παλαίμαχος τερματοφύλακας τόνισε μάλιστα την αισιοδοξία του για την έκβαση των διαπραγματεύεσεων παρά την αρχική απόσταση που υπήρχε ανάμεσα στις δύο πλευρές, αφού η Μπάγερν έχει με το μέρος της την πλευρά του παίκτη που θέλει να φορέσει τα χρώματα των πρωταθλητών Γερμανίας.

«Είμαστε σε διαπραγματεύσεις για την περίπτωση του Ματάις Ντε Λιχτ, και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο παίκτης θέλει να έρθει στην Μπάγερν. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος των Βαυαρών.

Bayern’s Kahn tells @BR24sport: “We have had talks for Matthijs de Ligt, I can confirm that the player wants to come to FC Bayern”. 🚨🇳🇱 #FCBayern



“We’ll have more talks and then we’ll see how it goes”. @Plettigoal pic.twitter.com/oxJs8NGuUd