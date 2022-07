Σύμφωνα με τον διευθυντή της Bild, Κρίστιαν Φαλκ, το ρεπορτάζ που θέλει τους agents του Σανέ να τον προτείνουν στη Ρεάλ είναι ψευδή.

Ο Φαλκ της «Bild» διαψεύδει την είδηση του Ισπανού ρεπόρτερ της «Marca» Μάριο Κορτεγκάνα που ήθελε τους εκπροσώπους του Λερόι Σανέ να τον προτείνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πιο αναλυτικά, την περασμένη Πέμπτη (14/7) η «Marca» δημοσίευσε πως ο Λερόι Σανέ προτάθηκε στη «βασίλισσα» ψάχνοντας διέξοδο από τη Μπάγερν μετά και την άφιξη του Σαντιό Μανέ.

Κάποια 24ωρα αργότερα, ο διευθυντής της γερμανικής «Bild», έρχεται να διαψεύσει το εν λόγω ρεπορτάζ, αναφέροντας ρητώς πως: «Οι φήμες ότι οι μάνατζερ του Λερόι Σανέ πρόσφεραν τον παίκτη στη Ρεάλ Μαδρίτης ΔΕΝ ΑΛΗΘΙΝΟΥΝ. Ο Σανέ θέλει να μείνει στην Μπάγερν Μονάχου».

The rumours that the agents of Leroy Sané offered the Player to Real Madrid are NOT TRUE ❌ @realmadrid TRUE✅ Sané wants to stay at Bayern @FCBayern #InTornational @Infanthiel