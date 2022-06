Ο Μάριο Γκέτσε κουβαλάει την κατάρα του νικητήριου τέρματος για τη Γερμανία στο Μουντιάλ του 2014. Το τρόπαιο, τοποθέτησε πάνω του ένα γκρίζο σύννεφο δίχως τέλος. Τώρα, επιστρέφει στην Bundesliga με στόχο την «ηλιοφάνεια» στην... ταλαιπωρημένη καριέρα του.

Είναι τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο, είναι τέτοια η ιστορία του με τα «θηρία» της Bundesliga σε Μόναχο και Βεστφαλία, που όταν καταλαβαίνει κανείς πως ο Μάριο Γκέτσε είναι 30 ετών, απορεί. Πώς γίνεται να είναι ακόμα σε τέτοια ηλικία; Και τελικά ήταν όντως τόσο μικρός όλα τα προηγούμενα χρόνια που βρισκόταν στον «αφρό» και πετύχαινε πράγματα;

Ο Γκέτσε επιστρέφει στην πατρίδα του, είναι πλέον μέλος της Άιντραχτ Φρανκφούρτης που κατέκτησε φέτος το Europa League στον τελικό απέναντι στην Ρέιντζερς, υπέγραψε για τρία χρόνια και κόστισε 4 εκατομμύρια ευρώ. Και ειδικά σε αυτή την περίπτωση, η νέα αρχή είναι και μια νέα υπόσχεση στον εαυτό του για να ξαναδεί τον «ήλιο» στην καριέρα του...

.@MarioGoetze is back! 🙌 Give a warm welcome to @eintracht_eng's newest eagle. ✍️👋🦅



Many will remember the German playmaker for his World Cup-winning goal in 2014 🇩🇪🏆but did you know he has already clocked in 230 #Bundesliga appearances - and counting... 🧮 pic.twitter.com/u1FF4yUkvT