H Γιουβέντους έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Φίλιπ Κόστιτς, όμως υπάρχει οικονομικό χάσμα με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, της τάξης των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Φίλιπ Κόστιτς βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική λίστα της Γιουβέντους. Ο Σέρβος αριστερός χαφ προέρχεται από ακόμα μια καλή σεζόν με την Άιντραχτ, όντας εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας στην πορεία της μέχρι της κατάκτηση του Europa League.

Οι «Μπιανκονέρι» ήρθαν σε συμφωνία με τον διεθνή Σέρβο για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με απολαβές 2,5 εκατομμύρια ευρώ, όμως υπάρχει σημαντική διαφορά με τους «Αετούς». Το κλαμπ της Φρανκφούρτης αξιώνει για τον Κόστιτς 20 εκατομμύρια ευρώ, όμως η «Γιούβε» προσφέρει μέχρι στιγμής 12 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα η μεταγραφή μπορεί να κλείσει με ένα ποσό κάπου στη... μέση ανάμεσα σε 17 και 18 εκατομμύρια ευρώ.

