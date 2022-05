Λεβαντόφσκι: «Η μεταγραφή μου στην Μπαρτσελόνα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες»

Γι' ακόμη μία φορά ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι εξέφρασε την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Μπάγερν Μονάχου.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι επιθυμεί διακαώς την αποχώρηση του από την Μπάγερν Μονάχου και το έχει ξεκαθαρίσει ουκ ολίγες φορές στην διοίκηση των Βαυαρών, η οποία βέβαια παραμένει ανένδοτη και δεν σκοπεύει να πουλήσει το «βαρύ» πυροβολικό της το προσεχές καλοκαίρι μιας.

Οπως έχει τονίσει ουκ ολίγες φορές, ο 33χρονος στράικερ δεσμεύεται με ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο στην ομάδα και οφείλει να το τηρήσει. Η διαμάχη όμως των δύο πλευρών για την ελευθερία ή όχι του Λεβαντόφσκι συνεχίζεται, με τον Πολωνό να αναφέρει σε δηλώσεις του στο ο Sky Sports Germany πως το μέλλον του στους πρωταθλητές Γερμανίας παραμένει αβέβαιο.

«Η μεταγραφή μου στην Μπαρτσελόνα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Νομίζω ότι η θέση μου είναι ξεκάθαρη και δεν έχει νόημα να το συζητάμε. Είναι δύσκολο να πω ότι θα παίξω στην Μπάγερν την επόμενη σεζόν. Έχω ένα σπίτι στη Μαγιόρκα, η Ισπανία είναι ένα ωραίο μέρος, νομίζω ότι είναι ένα μέρος για να πάω και να περάσω περισσότερο χρόνο από το να κάνω απλά διακοπές. Σύντομα θα έρθει η ώρα που θα μπορούμε να πούμε περισσότερα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 33χρονος στράικερ.

Lewandowski on the future: "It's hard to say that I will play for Bayern. More to come soon"😯#Lewandowski #FCBayern pic.twitter.com/p8yIwJ6Z18