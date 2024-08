Η Μπάγερν Μονάχου δεν θα προχωρήσει σε νέα πρόταση για τον Τζόναθαν Τα, αφού οι διαπραγματεύσεις με την Μπάγερ Λεβερκούζεν δεν τελεσφόρησαν.

Μετά την πώληση του Ματάις Ντε Λιχτ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μπάγερν Μονάχου βγήκε στην... αγορά προκειμένου να καλύψει το κενό του Ολλανδού στο κέντρο της άμυνας.

Ένας από τους βασικούς στόχους της ομάδας ήταν ο Τζόναθαν Τα που εντυπωσίασε στην περσινή «τρελή» πορεία της Μπάγερ Λεβερκούζεν στην Bundesliga. Ο ίδιος παίκτης, μάλιστα, ήταν θετικός σε ενδεχόμενο αποχώρησής του από τις Ασπιρίνες, με το συμβόλαιό του λήγει σε έναν χρόνο, όμως για την ώρα θα παραμείνει σε αυτές.

Και αυτό, διότι η Μπάγερν αποφάσισε να μην καταθέσει νέα πρόταση για την απόκτησή του. Η Λεβερκούζεν απέρριψε την προσφορά ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ από τους Βαυαρούς, οι οποίοι δεν θα ασχοληθούν άλλο με την περίπτωση του 28χρονου Γερμανού.

