Μάνατζερ Λεβαντόφσκι: «Για τον Ρόμπερτ η Μπάγερν είναι ιστορία, θέλει να φύγει»

Ο μάνατζερ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Πίνι Ζάχαβι έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, εξαπέλυσε επίθεση στην διοίκηση της Μπάγερν και ξεκαθάρισε γι' ακόμη μία φορά ότι ο Πολωνός στράικερ δεν επιθυμεί να βρίσκεται άλλο πια στο Μόναχο.

Μετά το σήριαλ με το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος τελικά πήρε την απόφαση να ανανεώσει με την Παρί Σεν Ζερμέν, τώρα έχουμε αυτό του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός στράικερ επιθυμεί διακαώς την αποχώρηση του από την Μπάγερν Μονάχου και το έχει ξεκαθαρίσει ουκ ολίγες φορές στην διοίκηση των Βαυαρών.

Η οποία βέβαια παραμένει ανένδοτη και δεν σκοπεύει να πουλήσει το «βαρύ» πυροβολικό της το προσεχές καλοκαίρι μιας και όπως έχει τονίσει, ο 33χρονος στράικερ δεσμεύεται με ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο στην ομάδα και οφείλει να το τηρήσει. Η διαμάχη όμως των δύο πλευρών για την ελευθερία ή όχι του Λεβαντόφσκι συνεχίζεται.

Ο μάνατζερ του πάντως Πίνι Ζάχαβι έβαλε «φωτιά» με τις νέες δηλώσεις του στη «Bild», καθώς ανέφερε πως το κεφάλαιο της Μπάγερν έχει κλείσει οριστικά για τον Λεβαντόφσκι.

«Η Μπάγερν Μονάχου διατυμπανίζει πως ο Λεβαντόφσκι δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2023. Ναι φυσικά, μπορούν να τον κρατήσουν για άλλη μία χρονιά όμως είναι κάτι που δεν νομίζω να συμβεί. Θέλει να φύγει από αυτό το καλοκαίρι. Δεν τον ενδιαφέρουν τα χρήματα. Η Μπάγερν χάνει τον Λεβαντόφσκι όχι μόνο ως ποδοσφαιριστή αλλά και ως άνθρωπο.

Είναι 34 ετών και θέλει να ζήσει κάτι νέο. Για εκείνον η Μπάγερν Μονάχου ανήκει στην ιστορία Πέρυσι ρώτησα το διοικητικό συμβούλιο της Μπάγερν: "Τι πιστεύετε για επέκταση συμβολαίου με τον Λεβαντόφσκι;". Η απάντηση που πήρα; Σιωπή. Δεν μου είπαν ναι, όχι, ίσως... τίποτα!», τόνισε χαρακτηριστικά στη γερμανική εφημερίδα ο Ζάχαβι.

Lewandowski's agent Zahavi: "Last year I asked Bayern board: «What do you think about a contract extension with Lewandowski?». Answer: silence. They didn't say yes, no, maybe... nothing!", tells Bild. 🚨 #FCBayern



