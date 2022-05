Παρά το γεγονός ότι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Μπάγερν Μονάχου αυτό το καλοκαίρι, ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς ξεκαθάρισε ότι ο Πολωνός θα εκπληρώσει το συμβόλαιο που έχει έως το 2023.

Ο Πολωνός παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα αποφασισμένος να αποχωρήσει από τη Μπάγερν Μονάχου έναν χρόνο πριν τη λήξη του συμβολαίου του για να μετακομίσει στην Καταλονία, έχοντας ήδη έρθει σε επαφή με τον Τσάβι για να συζητήσει τις λεπτομέρειες της πιθανής συνεργασίας τους. Ακόμα και ο Ισπανός τεχνικός των «μπλαουγκράνα» παραδέχθηκε ότι η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε συζητήσεις μαζί του, χαρακτηρίζοντας ωστόσο δύσκολη την υπόθεση του Πολωνού στράικερ.

Ωστόσο, τόσο στη Γερμανία όσο και στην Πολωνία είναι σχεδόν βέβαιοι για την μετακίνηση του Λεβαντόφσκι στο «Καμπ Νόου», τονίζοντας μάλιστα πως η Μπαρτσελόνα έχει καταθέσει ήδη πρόταση στην Μπάγερν, ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ, περιμένοντας την απάντηση των Βαυαρών.

Παρ' όλα αυτά ο αθλητικός διευθυντής της γερμανικής, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς ξεκαθάρισε γι' ακόμη μία φορά ότι ο 33χρονος επιθετικός δεν πρόκειται να αποχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι μιας θα εκπληρώσει το συμβόλαιο που έχει έως το 2023.

«Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2023 και θα το εκπληρώσει. Δεν θα συζητήσουμε εσωτερικά πράγματα και προσφορές. Έχουμε τον μεγαλύτερο σεβασμό για τον Λέβα. Η Μπάγερν πάντα συμπεριφερόταν σωστά μαζί του», τόνισε χαρακτηριστικά στο «Sport1 Dopa».

Bayern director Salihamidžić on Lewandowski: “He has a contract until 2023 and he will fulfill it. We will not discuss internal stuff, offers…”, tells Sport1 Dopa. 🔴 #FCBayern



“We have the greatest respect for Lewa. FC Bayern has always behaved correctly with him”. @imiasanmia