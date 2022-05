Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πάτησε το χορτάρι του Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ για τελευταία φορά ως παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ εν μέσω επευφημιών.

Η μεταγραφή του στην Μάντσεστερ Σίτι έχει επισημοποιηθεί κι απέμενε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» κι ένα «αντίο» για τον Έρλινγκ Χάαλαντ για να κλείσει το κεφάλαιο: Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Πριν από την σέντρα του αγώνα των Βεστφαλών με την Χέρτα λοιπόν ο 21χρονος Νορβηγός επιθετικός τιμήθηκε από τον σύλλογο και τους οπαδούς του για όλα όσα πρόσφερε στην ομάδα!

Οι ιθύνοντες του προσέφεραν ένα μπουκέτο λουλούδια κι έναν πίνακα με τον οποίο τον ευχαριστήσουν, και φυσικά το επιβλητικό «Yellow Wall» τον αποθέωσε καταχειροκροτώντας τον!

Θυμίζουμε ότι οι «Πολίτες» ανακοίνωσαν τη συμφωνία με τον νυν σύλλογο του Νορβηγού σταρ δαπανώντας 60 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς σε αυτό το ποσό να συμπεριλαμβάνονται τα μπόνους. Με αμοιβές εκπροσώπων και μπόνους, το deal άγγιξε τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο παίκτης θα ανήκει και τυπικά στη Σίτι από 1η Ιουλίου του 2022.

Δείτε τα βίντεο:

Erling Haaland wanted this farewell day with Borussia Dortmund fans at their stadium… and that’s why the deal with Manchester City has been made official this week. 🟡⚫️ #BVBpic.twitter.com/NXctNMdCaW