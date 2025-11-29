Μεγάλο «διπλό» πανηγύρισε η Ντόρτμουντ στο Λεβερκούζεν, καθώς ήταν ανώτερη και επικράτησε 2-1 πατώντας στην τρίτη θέση της Bundesliga.

Μετά την υπερπροσπάθεια και τον θρίαμβο μέσα στο «Έτιχαντ» επί της Σίτι για το Champions League, η Λεβερκούζεν προσγειώθηκε απότομα από την Ντόρτμουντ που έφυγαν με το υπέρ τους 2-1 από την «BayArena». Νίκη την οποία οι Βεστφαλοί χρειάζονταν για να επανέλθουν σε τροχιά «αστεριών», έχοντας χάσει έδαφος στις ισοπαλίες με Αμβούργο και Στουτγκάρδη.

Λίγες καλές ευκαιρίες σημειώθηκαν στο πρώτο μέρος, με την άμυνα της Λεβερκούζεν να «ξεκλειδώνει» από στατική φάση. Στο 41ο λεπτό, ο Ανσελμίνο κυριάρχησε στον αέρα μετά το φάουλ του Σβένσον, πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας και έκανε το 0-1. Ο Φλέκεν με τις επεμβάσεις του κράτησε όρθια την ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ, δεν κατάφερε όμως να βρει απάντηση στην κεφαλιά του Αντεγιέμι στο 65'. Το παιχνίδι άνοιξε κι άλλο, με την Λεβερκούζεν να μειώνει σε 1-2 χάρη στην προβολή του Κοφανέ λίγα λεπτά πριν το φινάλε. Το σκορ δεν άλλαξε και οι Ασπιρίνες υποχώρησαν στην 4η θέση.