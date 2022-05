Η Μπορούσια Ντόρτμουντ βρίσκεται πολύ κοντά στην αντικατάσταση του Έρλινγκ Χάαλαντ, καθώς προχωράει στην απόκτηση του Καρίμ Αντεγέμι, για τον οποίο θα βγάλει 38 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της για να τα δώσει στην Σάλτσμπουργκ.

Την επόμενη εβδομάδα η Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να ολοκληρώσει τα τυπικά για την σπουδαία μεταγραφή του Έρλινγκ Χάαλαντ και θα είναι σε θέση να ανακοινώσουν την μεταγραφική «βόμβα».

Ωστόσο, η Ντόρτμουντ δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια, καθώς κινήθηκε αστραπιαία και ήρθε σε συμφωνία με την Σάλτσμπουργκ για την απόκτηση του Καρίμ Αντεγέμι. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή του 20χρονου Γερμανού επιθετικού έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και το μόνο που απομένει είναι να πέσουν οι υπογραφές.

Η Σάλτσμπουργκ θα βάλει στα ταμεία της 38 εκατομμύρια ευρώ από την παραχώρηση του Αντεγέμι, ο οποίος έχει ξεχωρίσει αυτή τη σεζόν ως ένα από τα πιο σημαντικά ανερχόμενα ταλέντα. Δεν αποτελεί έκπληξη μάλιστα το γεγονός ότι μετράει 22 γκολ σε 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ρεκόρ που ελπίζει να διευρύνει με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

Done deal set to be confirmed. Borussia Dortmund are preparing paperworks & contract to be signed for Karim Adeyemi - after verbal agreement reached months ago. 🟡⚫️ #BVB



RB Salzburg will receive fee around €38m. Adeyemi’s contract won’t include any release clause.

Here we go. pic.twitter.com/YWmMKpCMKG