Σε κάθε του σεζόν ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο Κίνγκσλεϊ Κομάν έχει αναδειχθεί και Πρωταθλητής στη χώρα όπου αγωνίζεται, επεκτείνοντας και για τη φετινή σεζόν την επίδοσή του!

Ο Γάλλος εξτρέμ μαζί με την Μπάγερν Μονάχου πανηγύρισε ακόμα ένα μετάλλιο Πρωταθλητή Γερμανίας το βράδυ του Σαββάτου μετά και το 3-1 επί της Μπορούσια Ντόρτμουντ στην Allianz Arena.

Από τα 10 διαδοχικά πρωταθλήματα των Βαυαρών μέχρι και φέτος στην Bundesliga, ο Κομάν είναι παρών στα 7 εξ αυτών, ενώ, συνολικά έχει πανηγυρίσει 11 τίτλους ως κατακτητής της κορυφής από την σεζόν 2012-2013 και μετά!

Ξεκίνησε στην Ligue1 ως μέλος της Παρί Σεν Ζερμέν για δυο διαδοχικές αγωνιστικές περιόδους, συνέχισε με τη φανέλα της Γιουβέντους γι' ακόμα δυο πρωταθλήματα το 2015 και το 2016, για να πάρει σκυτάλη στην καριέρα του η Μπάγερν και να συνεχίσει να τον οδηγεί από τρόπαιο σε τρόπαιο!

O Mr... Λισαβόνα, λόγω και του γκολ που είχε πετύχει στον τελικό του Champions League του 2020 εν μέσω κορονοϊού, έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι και το 2027.

2012-13 Ligue 1

2013-14 Ligue 1

2014-15 Serie A

2015-16 Serie A

2015-16 Bundesliga

2016-17 Bundesliga

2017-18 Bundesliga

2018-19 Bundesliga

2019-20 Bundesliga

2020-21 Bundesliga

2021-22 Bundesliga



