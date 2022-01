Ο άνθρωπος που χάρισε στην Μπάγερν Μονάχου το Champions League του 2020, Κίνγκσλεϊ Κομάν, ανανέωσε πλέον με τον σύλλογο της Βαυαρίας μέχρι και το 2027.

Έπειτα από 17 τρόπαια που έχει σαρώσει με την Μπάγερν Μονάχου, 46 γκολ και 52 ασίστ και φυσικά ένα τρομερά σημαντικό γκολ στη Λισαβόνα πριν από ενάμιση χρόνο στον τελικό του ιδιαίτερου Final-8 του Champions League, ο Κίνγκσλεϊ Κομάν παραμένει στο «λιμάνι» του για τα επόμενα 5,5 χρόνια.

Ο σύλλογος του Μονάχου ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι και το 2027, όταν και θα έχει πλέον κλείσει μια 12ετία με το γερμανικό κλαμπ!

Εκεί μετακινήθηκε το 2015, αρχικά ως δανεικός από τη Γιουβέντους και το 2017 κόστισε 20 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει μόνιμος κάτοικος «Allianz Arena».

▪️ 17 trophies

▪️ 46 goals, 52 assists

▪️ Scored the goal that won Bayern the Champions League in 2020



Bayern confirm Kingsley Coman has renewed his contract until 2027 ✅



(via @ChampionsLeague)pic.twitter.com/THVSqd8lze