Η Μπάγερν μετά το 10ο διαδοχικό πρωτάθλημα το γιόρτασε με μπύρες, μπουγέλα, χαμόγελα και ο Μίλερ φρόντισε να... καταστρέψει όλο το σκηνικό τηλεοπτικού συνεργείου για να βρέξει τον Σβαϊνστάιγκερ.

Οι Βαυαροί έκαναν επίδειξη δύναμης κόντρα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και επιβλήθηκαν με σκορ 3-1 σε γεμάτη Allianz Arena που έκανε το δικό της πάρτι... πριν από τη γιορτή των παικτών του Νάγκελσμαν για την επιτυχία τους.

Ο κόουτς της Μπάγερν οδήγησε την ομάδα του στο 10ο σερί πρωτάθλημα και οι ποδοσφαιριστές το χάρηκαν με την ψυχή τους, με τις μπύρες φυσικά να μη σταματούν και να δίνουν άλλη νότα στις στιγμές που ακολούθησαν μετά το ντέρμπι.

Ο Μίλερ, ως γνωστός... διαβολάκος, κατάφερε να καταστρέψει το σκηνικό τηλεοπτικού συνεργείου στο οποίο βρισκόταν ο Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ, καταφέρνοντας να τον λούσει κι εκείνον με την μπύρα!

Thomas Muller just soaked our on-site crew in beer 🤣 pic.twitter.com/TJXRWgyRAE