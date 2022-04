Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν πανηγύρισε την πρώτη του «σαλατιέρα» και οι παίκτες της Μπάγερν τον αντάμειψαν με το καθιερωμένο... μπυρόλουτρο.

Η Μπάγερν Μονάχου διεύρυνε τη δυναστεία της στην Bundesliga κατακτώντας τη δέκατη σερί «σαλατιέρα», μετά τη νίκη στο Klassiker επί της Ντόρτμουντ (3-1). Κι όπως ορίζει η γνωστή τελετουργία των πρωταθλητών στη Γερμανία, το τελευταίο σφύριγμα έδωσε το σύνθημα για πανηγυρισμούς και το καθιερωμένο «μπυρόλουτρο».

Αυτή την εμπειρία έζησε για πρώτη φορά και ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Ο 35χρονος τεχνικός γεύτηκε τους καρπούς των κόπων του στην παρθενική του σεζόν στο τιμόνι των Βαυαρών με την κατάκτηση του πρώτου του πρωταθλήματος, όπως γεύτηκε και την αλμύρα της μπύρας που του... σέρβιραν οι παίκτες του από τα γιγάντια ποτήρια, σε ένα άκρως εορταστικό σκηνικό μπροστά στους φιλάθλους της ομάδας στην «Allianz Arena».

It is a tradition at @FCBayern afterall! 🍻🏆#DerKlassiker ❤️ pic.twitter.com/SEWHOyIlzH