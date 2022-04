Την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο ετοιμάζεται να βάλει ο Τόμας Μίλερ που θα τον κρατήσει στο Μόναχο έως το 2025.

Ο 32χρονος μέσος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2023, τη φετινή σεζόν μετράει 12 γκολ και 23 ασίστ, για όλες τις διοργανώσεις και είναι ο τρίτος σκόρερ όλων των εποχών για τους Βαυαρούς. Συνολικά έχει πετύχει 226 τέρματα με 246 ασίστ, σε 623 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου.

Εκτός αυτών ο Τόμας Μίλερ είναι ένας από τους ακριβοπληρωμένους παίκτες του συλλόγου, μιας και κάθε χρόνο βλέπει στον τραπεζικό του λογαριασμό να μπαίνουν 20 εκατομμύρια ευρώ.

Η Μπάγερν από την πλευρά της είναι ευχαριστημένη με τη συνεργασία που έχει με τον Γερμανό διεθνή μέσο, γι' αυτό και είναι διατεθειμένη να ανανεώσει τη συνεργασία της μαζί του. Οπως αναφέρει η «BILD», η διοίκηση των Βαυαρών έχει ξεκινήσει ήδη συζητήσεις με τον Μίλερ, προκειμένου ο τελευταίος να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην «Allianz Arena», μέχρι το 2025.

