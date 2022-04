Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ζήτησε από την Ντόρτμουντ να μην δημοσιοποιεί τους τραυματισμούς του από εδώ και στο εξής, καθώς θεωρεί πως αυτό ενδεχομένως να του στερήσει μια μεγάλη μεταγραφή το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Έρλινγκ Χαάλαντ παραμένει ο νούμερο ένα στόχος των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων για την μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Ο 21χρονος επιθετικός, ο οποίος μοιάζει ασταμάτητος με τη φανέλα της Ντόρτμουντ έχοντας 25 τέρματα και οκτώ ασίστ σε 26 εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν. Στο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας του με την Βόλφσμπουργκ, ο Νορβηγός αστέρας επέστρεψε στα γκολ σε επίπεδο Bundesliga μιας και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα δύο φορές και με αυτόν τον τρόπο συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε η ομάδα του να κατακτήσει το τρίποντο.

Ο Χάαλαντ αποτελεί διακαή πόθο για την Ρεάλ Μαδρίτης, της οποίος ο πρόεδρος Φλορεντίνο Πέρεθ ευελπιστεί πως μέχρι τον επόμενο μήνα θα καταφέρει να κάνει το «κόλπο γκρόσο» τόσο με την απόκτηση του Νορβηγού αστέρα, όσο και με αυτή του Κιλιάν Μπαπέ. Βέβαια, η Ρεάλ δεν παίζει μόνη της για την απόκτηση του, μιας και τόσο η Μάντσεστερ Σίτι όσο και η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρονται για την περίπτωση του.

Από την πλευρά του πάντως ο 21χρονος Νορβηγός φοβάται ότι οι αναφορές για τους τραυματισμούς του θα ματαιώσουν τη μεγάλη του μεταγραφή το προσεχές καλοκαίρι. Μάλιστα, και σύμφωνα με το γερμανικό Sport1, ο Χάαλαντ ζήτησε από την Ντόρτμουντ να μην δημοσιοποιεί τους τραυματισμούς του από εδώ και στο εξής.

Εως τώρα οι τραυματισμοί έχουν ταλαιπωρήσει σε σημαντικό βαθμό τον νεαρό αστέρα των Βεστφαλών, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από αρκετά παιχνίδια της ομάδας του. Γεγονός που έχει προβληματίσει τους περισσότερους «μνηστήρες», καθώς δεν θεωρούν φυσιολογικό ότι ο Χάλανατ έχει υποστεί τόσους τραυματισμούς σε αυτή την ηλικία.

🚨[ @SPORT1🥇] | Haaland does not want to be linked with injuries. He has told BVB that he doesn’t want his injuries to be publicly announced and is refusing further investigation on his last injury. He doesn’t want his major transfer to fall through. (Via: @bvbnewsblog) #fcblive pic.twitter.com/waEjkdbXoa