Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει να κάνει το απόλυτο «κόλπο γκρόσο» και μέχρι τον Μάρτιο να έχει πείσει τον Έρλινγκ Χάαλαντ να φορέσει τη φανέλα των «μερένγκες».

Στην Ντόρτμουντ γνωρίζουν ότι στο τέλος της τρέχουσας σεζόν θα αποχαιρετήσουν τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Παρά το γεγονός ότι ο νεαρός επιθετικός δεσμεύεται με την ομάδα της κοιλάδας του Ρουρ μέχρι το 2024, αρκετές ομάδες παρακολουθούν την περίπτωση του και ετοιμάζονται να κάνουν την κίνηση τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Νορβηγός αστέρας έχει τοποθετηθεί ανοιχτά για τις συζητήσεις με την ομάδα του αναφορικά με το μέλλον του και φάνηκε να εξωτερικεύει μια δυσαρέσκεια για τη στάση των Βεστφαλών, τονίζοντας ότι το μόνο που θέλει ο ίδιος είναι να παίζει ποδόσφαιρο. Τα 80 γκολ σε 79 αγώνες κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο «Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ», είναι αρκετά για τον Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος θέλει να κάνει το απόλυτο «κόλπο γκρόσο» και το καλοκαίρι να εντάξει στο δυναμικό της Ρεάλ τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Sport», ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης θέλει το καλοκαίρι να εκπλήξει τους πάντες με την απόκτηση τόσο του Κιλιάν Μπαπέ, με τον οποίο έχουν δώσει ήδη τα χέρια, όσο και με τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Μάλιστα, σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι απόλυτα πεπεισμένος ότι θα πετύχει την υπογραφή του Νορβηγού επιθετικού και θα καταφέρει να έχει στην ομάδα του, δύο αστέρες που θα οδηγήσουν τους Μαδριλένους στη δόξα.

Ωστόσο, γνωρίζει ότι για να καταφέρει να πείσει και τον Έρλινγκ Χάαλαντ θα πρέπει να «θυσιάσει» τον Μπενζεμά, ο οποίος θα είναι ήδη 35 ετών και για τον οποίο μπορούν ακόμα να λάβουν μια σημαντική προσφορά για μεταγραφή, δεδομένης της απόδοσής του. Πάντως η «Sport» επιμένει λέγοντας πως μέχρι τον Μάρτιο ο πρόεδρος των «μερένγκες» θέλει να κλείσει θετικά την υπόθεση του Έρλινγκ Χάαλαντ...

Florentino Perez is convinced that Real Madrid will sign Erling Haaland. They expect to complete the operation in March.



— @sport pic.twitter.com/TNx3wA9lWT