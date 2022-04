Ο Έρλινγκ Χάαλαντ επέστρεψε στα γκολ σε επίπεδο Bundesliga μετά τον Ιανουάριο και έβαλε τα... κερασάκια στην τούρτα της Ντόρτμουντ, η οποία διέσυρε τη Βόλφσμπουργκ (6-1) με πέντε γκολ από το πρώτο ημίχρονο!

Υπόθεση... 14 λεπτών στο πρώτο ημίχρονο ήταν το ματς της Ντόρτμουντ κόντρα στη Βόλφσμπουργκ. Οι Βεστφαλοί συνέτριψαν τους Πράσινους με το εμφατικό 6-1, έχοντας σκοράρει τρεις φορές μέσα σε τέσσερα λεπτά στο πρώτο μέρος και πέντε μέσα σε... 14!

