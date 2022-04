Η υπόθεση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι φουντώνει για τα καλά, ωστόσο, φαίνεται πως ακόμα έχει αρκετό δρόμο. Για συζητήσεις αλλά όχι συμφωνία γίνεται λόγος, ρωτάει τους «μπλαουγκράνα» για την ομάδα και την πόλη ο Πολωνός.

Ο «Λέβα» από το απόγευμα της Δευτέρας βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του διεθνή Τύπου, από τη στιγμή που οι συμπατριώτες του έφεραν στην επιφάνεια σενάριο περί συμφωνίας με την Μπαρτσελόνα ενόψει καλοκαιριού.

Από πλευράς Γερμανών αυτό διαψεύδεται, με τον έγκυρο και ειδήμων στα μεταγραφικά ζητήματα, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να μεταφέρει και τις δικές του πληροφορίες.

Όπως αναφέρει εκείνος, υπάρχουν κουβέντες του Τζουάν Λαπόρτα με τον εκπρόσωπο του «Λέβα» για να καταλήξουν σε συμφωνία, με τους Βαυαρούς να μην γνωρίζουν τίποτα και να θέλουν να συνεχίσει ο ποδοσφαιριστής στο Μόναχο.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για διαφορά στο ποσό, με τους Καταλανούς να μπορούν να διαθέσουν μέχρι 30 εκατομμύρια και το γερμανικό κλαμπ ν' αξιώνει 60 εκατ.ευρώ για την παραχώρηση του Λεβαντόφσκι που έχει συμβόλαιο μέχρι και το 2023.

Ο διεθνής επιθετικός, πάντως, φέρεται να έχει επικοινωνήσει με ποδοσφαιριστές από την ομάδα της Βαρκελώνης και δη τον άλλοτε συμπαίκτη του, Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, για να ρωτήσει για τον σύλλογο, τον Τσάβι και την ζωή στην πόλη...

Bayern have received no communication from Robert Lewandowski and still want him to stay. He’s well informed on Barcelona by asking some players, Xavi wants him 🇵🇱 #FCB



Barça are in contact with his agent, Lewandowski asks for a three year deal - but nothing has been agreed yet. pic.twitter.com/Bx2SavTta6