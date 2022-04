Στη Μπαρτσελόνα θέλει να συνεχίσει την καριέρα του ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα, με τους Γερμανούς ωστόσο να υποστηρίζουν ότι ακόμα όλα είναι ανοιχτά.

Όσο το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι παραμένει αβέβαιο, τα μεταγραφικά σενάρια γύρω από τον επιθετικό της Μπάγερν θα δίνουν και θα παίρνουν.

Και νέο δημοσίευμα από την Πολωνία έρχεται να ταράξει τα νερά αποκαλύπτοντας πως ο 33χρονος φορ έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από το Μόναχο για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με το «TVP Sport», ο Λεβαντόφσκι έχει ενημερώσει τους Βαυαρούς πως δεν προτίθεται να συνεχίσει και τη νέα σεζόν στη Γερμανία, μιας και έχει ήδη δώσει τα χέρια με τους Μπλαουγκράνα για την έναρξη της συνεργασίας τους!

Την ίδια ώρα πάντως, από τη Γερμανία διαψεύδουν το δημοσίευμα, τονίζοντας πως ακόμα ο έμπειρος φορ δεν έχει πάρει κάποια απόφαση για το μέλλον του και πως προτεραιότητά του παραμένει η Μπάγερν.

Not True ❌ (as of today) @altobelli13 https://t.co/qhKdiqDVDc