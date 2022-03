Η Βόλφσμπουργκ έστειλε το αντιπολεμικό της μήνυμα, καθώς μετέτρεψε τη σέντρα του γηπέδου της για τον αγώνα με την Ουνιόν Βερολίνου σε ένα μεγάλο αντιπολεμικό μήνυμα.

Στην αξία της ειρήνης είναι αφιερωμένη η 25η αγωνιστική της Bundesliga με τα γερμανικά κλαμπ να στέλνουν τα αντιπολεμικά τους μηνύματα με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Βόλφσμπουργκ προχώρησε δυο όμορφες κινήσεις στον αγώνα με την Ουνιόν Βερολίνου, καθώς μετέτρεψε τη σέντρα της Volkswagen Arena σε ένα μεγάλο σύμβολο ειρήνης, ενώ στο κέντρο της φανέλας των ποδοσφαιριστών αντί για το σύμβολο του γερμανικού «Κολοσσού» αυτοκινητοβιομηχανίας είναι το έμβλημα της ειρήνης..

🇩🇪🇺🇦 Em campanha pelo fim da guerra na Ucrânia, para o jogo de hoje, o Wolfsburg transformou o símbolo da Volkswagen na Cruz de Nero. Além disso, as linhas do gramado também foram pintadas com o mesmo desenho, que clama pela paz.#WOBFCU ☮️ pic.twitter.com/NCOUhXnNEO