Η Στουτγκάρδη έφτασε μια «ανάσα» από τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη κόντρα στη Χόφενχαϊμ, όμως ο Μπαουμγκάρτνερ με δυο γκολ σε ένα πεντάλεπτο άφησε την ομάδα του Ντίνου Μαυροπάνου στην προτελευταία θέση, τέσσερις βαθμούς πίσω από τη 15η Χέρτα.

Η Στουτγκάρδη ήταν κοντά στην πρώτη της νίκη μέσα στο 2022, όμως ο Κριστόφ Μπαουμγκάρτνερ είχε άλλα... σχέδια και με δύο γκολ του μέσα στο τελευταία πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας χάρισε ακόμα μια εντός έδρας νίκη στην Χόφενχαϊμ (2-1) και διεύρυνε το αρνητικό σερί των Σουηβών στα εννέα παιχνίδια (επτά ήττες και δυο ισοπαλίες).

Η ομάδα του βασικού και αναντικατάστατου Ντίνου Μαυροπάνου ήταν αυτή που άνοιξε άνοιξε το σκορ στο 58' με σκόρερ τον Ιάπωνα αμυντικό Γουατάρου Εντό. Οι φιλοξενούμενοι μόχθησαν για να διατηρήσουν το τρίποντο που θα τους έδινε μια βαθμολογική «ανάσα», όμως στο 85' ο Μπαουμγκάρτνερ με εξαιρετικό τελείωμα έφερε το παιχνίδι στα ίσα και στο 90' ανέτρεψε το παιχνίδι μετά από ασίστ του Μπρουν Λάρσεν.

Με τη νίκη της η Χοφενχάιμ παρέμεινε στην 4η θέση, η οποία οδηγεί στους ομίλους του επόμενου Champions League και μείωσε τη διαφορά της από την 3η Λεβερκούζεν στον έναν βαθμό (41 έναντι 40). Από την πλευρά της η ομάδα του Μαυροπάνου παραμένει στην προτελευταία θέση της Bundesliga με 19 βαθμούς, όντας στο -3 από τη θέση των μπαράζ, στην οποία βρίσκεται η Άουγκσμπουργκ και στο -4 από τη 15η Χέρτα Βερολίνου.

