Η Μπάγερν Μονάχου αποδείχθηκε πως είναι η μοναδική πρωταθλήτρια ομάδα σε 8 διαφορετικές Λίγκες της Ευρώπης, που κατέγραψε έστω και μικρό κέρδος, την εποχή που τα οικονομικά όλων διαταράχθηκαν λόγω του κορονοϊού!

Η KPMG και η έρευνα που πραγματοποίησε αναλύοντας τα οικονομικά δεδομένα των συλλόγων που κατέκτησαν τον τίτλο σε Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Τουρκία και Πορτογαλία, έβγαλε μεγάλη νικήτρια την ομάδα της Βαυαρίας.

Η Μπάγερ κατάφερε εν μέσω απόλυτης αβεβαιότητας – τουλάχιστον το 2020 και στο πρώτο μισό του 2021 – να καταγράψει κέρδος στα οικονομικά της που έφτασε στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Είναι το μοναδικό κλαμπ που είχε το θετικό πρόσημο και έβαλε τη λέξη «κέρδος» στον απολογισμό της εποχής της πανδημίας, αφού ο αντίκτυπος στα ταμεία των συλλόγων ήταν τεράστιος.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μάντσεστερ Σίτι είχε αυξημένα έσοδα λόγω της παρουσίας στον τελικό του Champions League της σεζόν 2020-2021 και φυσικά του τηλεοπτικού deal.

Από τις Ατλέτικο, Άγιαξ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Λιλ, Ίντερ και Μπεσίκτας, οι «νερατζούρι» κατέγραψαν απώλειες 245,6 εκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει παρουσιαστεί ποτέ από ιταλικό κλαμπ.

Bayern Munich were the only title winners in Europe's eight major soccer leagues to turn a profit in the coronavirus-disrupted 2020-21 season, a study from auditing firm KPMG showed on Wednesday. https://t.co/fDur8bLl0y