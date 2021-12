Λεβαντόφσκι: «Με λάθη διαιτητών έχασα δυο ημιτελικούς κι έναν προημιτελικό Champions League»

Υπέρ της εισόδου της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο τάχθηκε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έπειτα από τα μεγάλα παθήματα της καριέρας του στο Champions League και την πίκρα που θα είχε αποφευχθεί αν υπήρχε το VAR...

Ο «καυτός» Πολωνός στράικερ των Βαυαρών βλέπει με απόλυτα θετική ματιά το γεγονός πως στο άθλημα υπάρχει πλέον η τεχνολογία ώστε να τσεκάρονται οι διαιτητικές αποφάσεις και να διορθώνονται τα λάθη που αρκετές φορές θα μπορούσαν να έχουν αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας.

«Έχασα δυο ημιτελικούς κι έναν προημιτελικό Champions League από λάθη διαιτητών και θα μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα αν υπήρχε ήδη η τεχνολογία και είχα καταφέρει να πάω στον τελικό και να κατακτήσω το τρόπαιο. Οπότε θεωρώ ότι το VAR είναι κάτι που βοηθάει πλέον αρκετά» ήταν τα λόγια του «Λέβα».

Ο διεθνής επιθετικός αναδείχθηκε προσωπικότητα της χρονιάς για το 2021 από το δημοφιλές περιοδικό Kicker, ενώ, στα Globe Soccer Awards κατέκτησε το βραβείο Maradona ως ο κορυφαίος σκόρερ, ενώ, έγινε κάτοχος και της διάκρισης Tik Tok Fans' Player of the Year.

Robert Lewandowski has been named 'Personality of the Year' 2021 by German sports magazine Kicker 👏



Congrats, @lewy_official! 👑#MiaSanMia