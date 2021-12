Μπάγερν Μονάχου - Βόλφσμπουργκ 4-0: Περίπατος με ιστορικούς Λεβαντόφσκι - Μίλερ (vid)

Με τον Τόμας Μίλερ να γιορτάζει με γκολ και ασίστ τις 400 συμμετοχές του με τη Μπάγερν και τον Λεβαντόφσκι να σπάει όλα τα κοντέρ μέσα στο 2021, οι Βαυαροί επικράτησαν 4-0 της Βόλφσμπουργκ και αποσπάστηκαν στο +9.

Οι δυο τους αποτελούν με διαφορά το πιο «καυτό» δίδυμο στην Ευρώπη. Και σε κάθε περίσταση κάνουν το πάντα για να το επιβεβαιώσουν, διανθίζοντας αυτή τη φορά μια... βόλτα στο πάρκο με ιστορικά ρεκόρ.

Από τη μια ο Τόμας Μίλερ γιόρτασε με γκολ και ασίστ τις 400 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου και τη σκυτάλη πήρε ο... διόσκουρος Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που λίγο πριν το φινάλε έφτασε τα 43 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος στη Bundesliga και έσπασε μια για πάντα το ρεκόρ που είχε θέσει ο Γκερντ Μίλερ. Με τους δυο τους, λοιπόν, να δίνουν ακόμα μια ξεχωριστή παράσταση, οι Βαυαροί πήραν τη νίκη απέναντι στη Βόλφσμπουργκ (4-0), έφτασαν τις πέντε σερί και βρέθηκαν στο +9 από τη δεύτερη στη βαθμολογία Ντόρτμουντ (με ματς παραπάνω).

Τον χορό των γκολ άνοιξε ο Τόμας Μίλερ μόλις στο 7΄ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ασταθή επέμβαση του Καστέλς σε πρώτο χρόνο και στην επαναφορά έγραψε το 1-0, στέλνοντας τους γηπεδούχους με το προβάδισμα στα αποδυτήρια. Στην επανάληψη όμως η Μπάγερν βγήκε με σκοπό να μην αφήσει στον «αέρα» την υπόθεση νίκη και καθάρισε μέσα σε δυο λεπτά. Αρχικά ο Ουπαμεκανό διεύρυνε το προβάδισμα (57΄) των Βαυαρών έπειτα από ασίστ του... γιορτινού Μίλερ και δυο λεπτά αργότερα ο Σανέ με άπιαστο curler έγραψε το 3-0.

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 87΄με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα και να γράφει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία της Bundesliga, όντας πλέον ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.

Μπάγερν Μονάχου (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Παβάρ (84΄Τίλμαν), Ουπαμεκανό, Ερναντέζ (80΄Νιανζού), Ντέιβις, Μουσιάλα, Ρόκα (74΄Ζάμπιτσερ), Σανέ, Γκνάμπρι (80΄Σαρ), Μίλερ, Λεβαντόφσκι

Βόλφσμπουργκ (Φλόριαν Κόχφελντ): Καστέλς, Λακρουά, Μπορνό, Μπρουκς, Μπακού, Βράνκξ, Άρνολντ, Γκέρχαρντ, Στέφεν (58΄Ενμέτσα), Βάλντσμιντ (73΄Γκιλαβογκί), Βέγκχορστ



🎥 A record-breaking night for @FCBayernEN, who put four past @VfLWolfsburg_EN to take three points into Christmas. 🎄 #Bundesliga pic.twitter.com/QY9zI3geKx