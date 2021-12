Μπάγερν: Ο ασταμάτητος Λεβαντόφσκι ισοφάρισε ρεκόρ 49 ετών στη Bundesliga (vid)

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ήταν γι' ακόμη μία φορά απολαυστικός με τη φανέλα της Μπάγερν, έφτασε τα 42 γκολ μέσα στο 2021 και με αυτόν τον τρόπο ισοφάρισε το ρεκόρ του Γκερντ Μίλερ.

Η Μπάγερν ήταν καταιγιστική απέναντι στην Στουτγκάρδη του Ντίνου Μαυροπάνου και κατάφερε να κατακτήσει τους τρεις πολύτιμους βαθμούς, με το εμφατικό 5-0. Οι Βαυαροί είχαν σε μεγάλη βραδιά τους Σερζ Γκνάμπρι και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, με τον Πολωνό στράικερ να πετυχαίνει τα δύο εκ των πέντε τερμάτων της ομάδας του.

Το εντυπωσιακότερο όλων είναι ότι ο «Λέβα» βρήκε δύο φορές δίχτυα μέσα σε τρία λεπτά και με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 42 γκολ σε ένα έτος, ισοφαρίζοντας το τρομερό ρεκόρ που κατείχε από το 1972, ο Γκερντ Μίλερ.

Ο 33χρονος επιθετικός της Μπάγερν θα έχει μάλιστα την ευκαιρία να τον ξεπεράσει σε περίπτωση που καταφέρει να σκοράρει, απέναντι στη Βόλφσμπουργκ την Παρασκευή (17/12), το οποίο είναι και το τελευταίο παιχνίδι της γερμανικής ομάδας για το 2021.

4️⃣2️⃣ goals in the Bundesliga in 2021... 🤯 Robert Lewandowski equals Gerd Muller's long-standing record for a calendar year 🔥 pic.twitter.com/ZlkqXfbQH0

Most Bundesliga goals in one calendar year



• Gerd Müller (42 goals in 1972)

• Robert Lewandowski (42 goals in 2021*)



* One game left vs Wolfsburg to break the record