Στουτγκάρδη - Μπάγερν Μονάχου 0-5: «Πάρτι» Γκνάμπρι - Λεβαντόφσκι στη μεγαλύτερη ήττα του Μαυροπάνου

Με τον Γκνάμπρι να σημειώνει χατ τρικ και τον Λεβαντόφσκι να ακολουθεί ξοπίσω του, η Μπάγερν κέρασε... πίκρα Στουτγκάρδη (0-5) και Μαυροπάνο, τον οποίο υποχρέωσε στη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας του!

Έχει αποδείξει πολλάκις πως όταν πάρει φόρα προκαλεί τρόμο! Και μια τέτοια επίδειξη δύναμης παρουσίασε απέναντι στη Στουτγκάρδη, η οποία με τον Ντίνο Μαυροπάνο στο βασικό σχήμα βαρέθηκε να μαζεύει τη μπάλα από τα δίχτυα της... Με μπροστάρη τον Σερτζ Γκνάμπρι που πέτυχε χατ τρικ και τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που συμπλήρωσε το σκορ με «ντοπιέτα», η Μπάγερν έκανε φύλλο και φτερό το σύνολο του Ματαράτσο (0-5), παίρνοντας σβηστά το τρίποντο που την έστειλε στο +9 από την δεύτερη στη βαθμολογία, Ντόρτμουντ.

Παρόλα αυτά, ο χορός των γκολ άργησε να εμφανιστεί. Στα πρώτα 40 λεπτά οι γηπεδούχοι είχαν καταφέρει να κρατήσουν στο μηδέν τους υπερηχητικούς Βαυαρούς, οι οποίοι τελικά βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα χάρη σε υπέροχο curler του φορμαρισμένου Γκνάμπρι. Στην επανάληψη όμως οι φιλοξενούμενοι δεν ήταν τόσο φιλικοί. Αυτό το φτωχό 1-0 του ημιχρόνου φαίνεται πως τους πλήγωσε στο φιλότιμο και με το καλησπέρα της επανάληψης αποφάσισαν να στήσουν πάρτι. Μόλις επτά λεπτά μετά την επιστροφή των δυο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, ο Γερμανός πήρε και πάλι το όπλο του και με άψογο πλασέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

Οι Βαυαροί είχαν ασφαλές προβάδισμα, είχαν χτίσει βάσεις νίκης, αλλά ακόμα κι έτσι κάτι έδειχνε να λείπει... Κι αυτό δεν ήταν άλλο από την επιγραφή του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στον πίνακα των σκόρερς. Μέσα σε τρία λεπτά (69, 72΄) ο φιναλίστ της Χρυσής Μπάλας σκόραρε δυο φορές και έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην παράσταση της Μπάγερν, η οποία ωστόσο δεν είχε τελειώσει να παίζει ακόμα με το θύμα της. Στο 74΄ο Γκνάμπρι έβαλε το κερασάκι στη τούρτα με προσωπικό χατ τρικ για το τελικό 5-0 και υπέγραψε με τον καλύτερο τρόπο το τρίποντο για τους Βαυαρούς, υποχρεώνοντας παράλληλα τον Ντίνο Μαυροπάνο στην μεγαλύτερη ήττα της καριέρας του!

Στουτγκάρδη (Πελεγκρίνο Ματαράτσο): Μίλερ, Κεμπφ, Αντόν, Μαυροπάνος, Εντό, Καραθόρ, Μανγκαλά (75΄Φαγκίρ), Ίτο, Κουλιμπαλί (63΄Εμβουόπα), Φόρστερ (63΄Φούρικ), Μάρμους (84΄Τιμπίντι)

Μπάγερν Μονάχου (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Παβάρ, Ζούλε, Ερναντέζ, Ντέιβις (78΄Ρίτσαρντς), Ρόκα (75΄Νιανζού), Μουσιάλα, Κομάν (27΄Σανέ), Μίλερ (78΄Κουζάνς), Γκνάμπρι (75΄Τίλμαν), Λεβαντόφσκι



🎥 🖐️ of the best from @FCBayernEN as they romped to victory and were crowned Herbstmeister of the #Bundesliga 👑 pic.twitter.com/xQte0FOvRd