Μπάγερν: Ο Κίμιχ το μετάνιωσε και πλέον θέλει να εμβολιαστεί

Ο Τζόσουα Κίμιχ παραδέχθηκε πως μετάνιωσε που δεν έκανε νωρίτερα το εμβόλιο κατά του κορονοϊού και υποσχέθηκε πως σύντομα θα εμβολιαστεί.

Ουκ ολίγες φορές, ο Κίμιχ είχε εξηγήσει στους ανθρώπους της Μπάγερν αλλά και σε γερμανικά Μέσα, πως δεν ένιωθε ασφάλεια να κάνει το εμβόλιο, τονίζοντας πάντως πως τηρούσε σχολαστικά όλα τα μέτρα υγιεινής και υποβάλλεται συνεχώς σε τεστ.

Πρόσφατα όμως η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, καθώς πλέον αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στους πνεύμονες κι έτσι δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα τουλάχιστον μέχρι το τέλος το έτους.

Παρ' όλα αυτά βλέποντας ότι η επιστροφή του στα γήπεδα θα αργήσει να έρθει, αποφάσισε να εμβολιαστεί. Σε συνέντευξή του στο «ZDF», ο 26χρονος Γερμανός μέσος τόνισε ότι μετανιώνει που δεν έκανε το συγκεκριμένα βήμα νωρίτερα, καθώς πολλά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί έως τώρα.

«Γενικά μου ήταν δύσκολο να αντιμετωπίσω τους φόβους και τις ανησυχίες μου, γι’ αυτό και ήμουν αναποφάσιστος τόσο καιρό», τόνισε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη η οποία θα δημοσιευτεί το απόγευμα της Κυριακής (12/12) στο γερμανικό Μέσο.

Bayerns Joshua #Kimmich will sich nun doch gegen #Covid impfen lassen. Das äußert er in einem Exklusiv-Interview, das in der "sportstudio reportage" um 17.10 Uhr ausgestrahlt wird. #FCB #ZDF https://t.co/lvyrQugWzn