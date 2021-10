Κίμιχ: «Δεν έχω κάνει το εμβόλιο γιατί δεν υπάρχουν μελέτες για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες» (vid)

Ο Τζόσουα Κίμιχ παραδέχθηκε πως δεν έχει εμβολιαστεί και εξήγησε το σκεπτικό του, τονίζοντας ότι είναι δικαίωμα του καθενός το τι θα αποφασίσει για το εν λόγω θέμα.

Ο 26χρονος Γερμανός μέσος είναι ένας από τους πέντε ανεμβολίαστους παίκτες της Μπάγερν, σύμφωνα με την «BILD». Μετά το τέλος του αγώνα με την Χόφενχαϊμ, ο Κίμιχ, αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα μπροστά στις κάμερες του γερμανικού «Sky».

Ο ίδιος παραδέχθηκε μπροστά στις κάμερες ότι δεν έχει κάνει ακόμα το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, λέγοντας ωστόσο ότι τηρεί πολύ σχολαστικά όλα τα μέτρα υγιεινής.

«Δεν το έχω κάνει, επειδή δεν νιώθω ασφάλεια από την στιγμή που δεν υπάρχουν μελέτες για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες.Φυσικά και αναλαμβάνω την ευθύνη των πράξεων μου. Τηρώ σχολαστικά όλα τα μέτρα υγιεινής και υποβάλλομαι σε τεστ κάθε δύο ή τρεις ημέρες. Καθένας έχει το δικαίωμα να πάρει όποια απόφαση θέλει αναφορικά με τον εαυτό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Joshua Kimmich confirms he's unvaccinated. Why?: "because I'm unsure about the lack of long term studies" [Sky] pic.twitter.com/6bTSBpzFNd