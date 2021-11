Λειψία - Λεβερκούζεν 1-3: Ο σούπερ Ντιαμπί την έστειλε 3η (vid)

Με τον εκπληκτικό Μούσα Ντιαμπί να σημειώνει γκολ και ασίστ, η Λεβερκούζεν πέρασε από την έδρα της Λειψίας και «στρογγυλοκάθισε» στην 3η θέση της Bundesliga.

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής ανάμεσα στις... Ευρωπαίες βρήκε εμφατική νικήτρια τη Λεβερκούζεν. Οι Ασπιρίνες πήραν το διπλό στην έδρα της αποδεκατισμένης λόγω κορονοϊού Λειψίας (Γκουλάτσι, Όρμπαν, Πόουλσεν, Σιμακάν, τραυματίας ο Όλμο) με 3-1, έχοντας σε καταπληκτικό βράδυ τον Μούσα Ντιαμπί, ο οποίος μεγαλούργησε με γκολ και ασίστ. Ο Φλόριαν Βιρτς έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του Γκεράρντο Σεοάνε στο 21', για να ακολουθήσει μια στιγμή μαγείας από τον Γάλλο εξτρέμ στο 34'. Με φανταστικό κοντρόλ άδειασε δύο αμυντικούς και έφτιαξε χώρο για να εκτελέσει, νικώντας τον Μαρτίνες γι α το 0-2 (είχε και ακυρωθέν γκολ στο 8'). Οι Ταύροι απάντησαν με τον Αντρέ Σίλβα στο 62', ωστόσο, μόλις δύο λεπτά αργότερα η Μπάγερ «χτύπησε» ξανά, με σκόρερ τον Φρίμπονγκ από την ασίστ του Ντιαμπί. Στο 88' οι γηπεδούχοι έχασαν την τελευταία τους ευκαιρία να μπουν ξανά στο ματς, καθώς ο Σόμποσλαϊ αστόχησε σε πέναλτι. Έτσι, με το τελικό 1-3 οι Ασπιρίνες προσπέρασαν τη Φράιμπουργκ και εδραιώθηκαν στην 3η θέση μετά από 13 αγωνιστικές.

A solid display from @Bayer04_EN, as Florian Wirtz, Moussa Diaby and Jeremie Frimpong get the goals to bring that #Bundesliga W home! #RBLB04 highlights pic.twitter.com/LT5Rwi8LEf