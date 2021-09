Λεβαντόφσκι: Έμεινε δίχως γκολ μετά από 19 σερί ματς

Κι όμως, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σταμάτησε να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα! Έπειτα από 19 διαδοχικά ματς κατά τα οποία σκόραρε, ο Πολωνός άφησε τους συμπαίκτες του να το πάρουν πάνω τους.

Ο «Λέβα» δεν χρειάστηκε να σκοράρει στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Γκρόιτερ Φιρτ το βράδυ της Παρασκευής, αφού το έκαναν οι Μίλερ, Κίμιχ κι ένα αυτογκόλ για το τελικό 3-1 και το νέο θετικό αποτέλεσμα για το σύνολο του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Την τελευταία φορά που ο Λεβα-γκολ-σκι απέτυχε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα, το ημερολόγιο έγραφε 11 Φεβρουαρίου του 2021 και είχε καταφέρει να χριστεί σκόρερ σε 19 διαδοχικά ματς μέχρι και αυτό της 24ης του Σεπτέμβρη...

