Κόστιτς: Αρνείται η Άιντραχτ ότι έδωσε λάθος e-mail στην Λάτσιο και κατηγορεί τους Ιταλούς!

Μια τρομερή ιστορία έχει εκτυλιχθεί αναφορικά με το «ναυάγιο» της μετακίνησης του Φίλιπ Κόστιτς από την Άιντραχτ στην Λάτσιο, με τους Γερμανούς ν' αρνούνται ότι έδωσαν επίτηδες λάθος e-mail στους Ιταλούς και να τους κατηγορούν πως το έγραψαν εκείνοι λάθος!

Η Λάτσιο πίστεψε πως θα μπορούσε να πάρει τον Κόστιτς από τους «αετούς» της Φρανκφούρτης έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ (+3 εκατ.ευρώ σε μπόνους), ωστόσο, ο γερμανικός σύλλογος δεν ήθελε να δώσει τον παίκτη.

Όπως αναφέρεται στην Ιταλία, κατηγορείται η Άιντραχτ πως επιτηδευμένα δεν έδωσε σωστό e-mail στην Λάτσιο για να μη φτάσει ποτέ η πρόταση για τον παίκτη.

Οι Γερμανοί αντέδρασαν, διέψευσαν πως συνέβη κάτι τέτοιο και κατηγόρησαν με τη σειρά τους την ιταλική ομάδα αναφέροντας πως οι άνθρωποι του συλλόγου έγραψαν λάθος την διεύθυνση και ξέχασαν ένα “Κ”!

Eintracht Frankfurt deny claims they gave Lazio the wrong email address when negotiating about Filip Kostic.



Instead, Lazio forgot the letter "K" in the address when emailing their offer. #SGE https://t.co/nwLQBML92f