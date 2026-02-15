Η Λειψία απέσπασε ισοπαλία (2-2) κόντρα στην Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη και έχασε ευκαιρία να βρεθεί στην 4η θέση, ενώ η Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη επικράτησε με 1-0 της Χάιντενχαϊμ.

Η Λειψία έσωσε το βαθμό της ισοπαλίας (2-2) κόντρα στη Βόλφσμπουργκ, με τον Κουλιεράκη να περνάει ως αλλαγή στο 83'. Η ομάδα του Βέρνερ γλίτωσε τα χειρότερα και πάτησε πεντάδα, ενώ οι Λύκοι βρίσκονται στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δραστήριοι στο ματς και απείλησαν αρκετές φορές, αλλά ο αντίπαλος πορτιέρε κατέβασε ρολά κρατώντας το 0-0 μέχρι την ανάπαυλα. Στο β' μέρος οι φιλοξενούμενοι παρά το κακό ξεκίνημά τους, βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα με τον Αμούρα μετά από ωραία συνεργασία με τον Ντάγκι. Η απάντηση ήρθε στο 70΄με τον Ντιομαντέ, ο Γκραμπαρά δεν απέκρουσε σωστά και ο Αφρικανός από κοντά ισοφάρισε σε 1-1. H Βόλφσμπουργκ δεν παρέδωσε τα όπλα και στο 78' o Σβάνμπεργκ ανέκτησε το προβάδισμα, αλλά στο 89' ο Γκρούντα με ένα έξοχο τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Επιστροφή στις νίκες για την Άουγκσμπουργκ

Η Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη, που πέρασε ως αλλαγή στο 73',αν και δυσκολεύτηκε, πήρε τη νίκη εντός έδρας κόντρα στην Χάιντενχαϊμ με 1-0 και βύθισε την αντίπαλό της κι άλλο στον πάτο της βαθμολογίας. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με περισσότερη ενέργεια σπαταλώντας αρκετές ευκαιρίες. Από την άλλη και οι γηπεδούχοι αναγκάσαν σε σημαντικές αποκρούσεις τον αντίπαλο γκολκίπερ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αν και φαινόταν η Χάιντενχαϊμ να ελέγχει το ρυθμό στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, στο 79' ο Γκίμπερ ανέτρεψε τον Σκλότερνμπεργκ με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Κλοντ - Μορίς ανέλαβε την εκτέλεση και έγραψε το 1-0. Το γκολ αποδείχθηκε καθοριστικό και έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του Μπάουμ.