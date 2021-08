Γκερντ Μίλερ: Τα 10 επιτεύγματα που έφτιαξαν τον μύθο του «Bomber»

Ο θρυλικός Γκερντ Μίλερ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών. Πολλές δεκαετίες πριν, όμως, είχε φροντίσει να αφήσει μια σπάνια παρακαταθήκη διακρίσεων κι επιτευγμάτων, που του χάρισε την ποδοσφαιρική «αθανασία».

«Ήταν κοντόχοντρος, μικρόσωμος, ατσούμπαλος και όχι ιδιαίτερα γρήγορος. Δεν ταίριαζε ποτέ στο προφίλ του τέλειου ποδοσφαιριστή. Είχε, όμως, «φονική» επιτάχυνση σε μικρές αποστάσεις, αξιοθαύμαστη ικανότητα στο ψηλό παιχνίδι και ασύγκριτο ένστικτο του γκολ».



Με αυτόν τον ορισμό, ο Ντέιβιντ Γουίνερ περιέγραφε στο βιβλίο του «Φανταστικοί Οράνιε: Η νευροτική ιδιοφυία του ολλανδικού ποδοσφαίρου» τον Γκερντ Μίλερ. Και με ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά, εκείνος συνέθεσε τον μύθο του στα γερμανικά κι ευρωπαϊκά γήπεδα ως ένας εκ των σπουδαιότερων γκολτζήδων που εμφάνισε ποτέ αυτός ο πλανήτης.





Στα 75 του χρόνια, ο ένας και μοναδικός «Bomber der Nation», ο εθνικός «εκτελεστής» της (Δυτικής) Γερμανίας έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και κάθε μεμονωμένο φίλαθλο που έζησε στην εποχή του. Η σύζυγός του, Ούσι, είχε προαναγγείλει τον περασμένο Νοέμβριο σε συνέντευξη στη «Bild» ότι ο άντρας της «πρετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι». Από το 2015 που είχε διαγνωστεί με το σύνδρομο Alzheimer, έδινε τη δική του «μάχη». Είχε συνηθίσει άλλωστε να μάχεται στο γήπεδο για να επιβάλλεται και να αντισταθμίζει την έλλειψη των φυσικών προσόντων με τη μοναδική του τέχνη. Και δεν ήταν η πρώτη φορά εκτός γηπέδων που χρειάστηκε να καταπολεμήσει έναν «εχθρό» που απειλούσε την υγεία του.



Όταν αποσύρθηκε το 1981, μετά από μια τριετία στις ΗΠΑ και τους Στράικερς του Fort Lauderdale, επέστρεψε στη Γερμανία αντιμετωπίζοντας προβλήματα εθισμού με το αλκόολ. Ήταν οι πρώην συμπαίκτες του στη Μπάγερν και ειδικά ο Ούλι Χένες, που τον έπεισαν να απευθυνθεί σε κλινική αποτοξίνωσης. Τέσσερις εβδομάδες μετά την εισαγωγή του, το είχε αφήσει ήδη πίσω του. Η ελάχιστη βοήθεια προς τον «δαιμόνιο» σκόρερ που είχε «ξελασπώσει» ουκ ολίγες φορές τους συμπαίκτες του με τα γκολ του και τους είχε πάρει από το... χέρι οδηγώντας τους σε γερμανικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κορυφές.



Ο Γκερντ Μίλερ άφησε την τελευταία του πνοή. Ωστόσο, θα μείνει «αθάνατος» στο ποδοσφαιρικό πάνθεον, για όσα πέτυχε στο χορτάρι. Κι αυτές είναι οι 10 πιο σημαντικές αποδείξεις του μεγαλείου του, σε μια αξιοζήλευτη καριέρα με αριθμούς που μόνο μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού έχουν κατορθώσει να ξεπεράσουν μισό αιώνα μετά.



Παίκτης των κρίσιμων στιγμών, των μεγάλων τελικών. Ήρωας των Πάντσερ στους διαδοχικούς θριάμβους σε Euro και Μουντιάλ. Το 1972 κόντρα στη Σοβιετική Ένωση σκόραρε δύο φορές, το 1974 «κατέστρεψε» τα όνειρα των υπέροχων Ολλανδών του Γιόχαν Κρόιφ με το μοναδικό γκολ στον τελικό του Μουντιάλ. Έτσι, έγινε μόλις ένας από τους 5 παίκτες που έχουν βρει δίχτυα στον τελικό των δύο μεγαλύτερων διοργανώσεων για εθνικές ομάδες.

Μυθικό «κοντέρ». Αριθμός που πριν από αυτόν είχαν ξεπεράσει μόνο ο Γιόσεφ Μπίτσαν, ο Φέρεντς Πούσκας και ο Ρομάριο. Μόλις τρεις βάδισαν στα χνάρια του έκτοτε. Ρομάριο, Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι. Το «ιερατείο» των σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Με 10 γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970 στο Μεξικό, ο «Bomber» αποτελεί ως τώρα τον τελευταίο παίκτη που τελειώνει το τουρνουά με διψήφιο αριθμό γκολ. Μόνο δύο το είχαν πετύχει πριν από αυτόν, ο Ούγγρος Σάντορ Κότσις το 1954 και ο Γάλλος Ζιστ Φοντέν το 1960.

Πέρασαν 50 ολόκληρες σεζόν παρά... μερικές καθυστερήσεις, για να βρεθεί ο σκόρερ που θα σπάσει το αιώνιο ρεκόρ του με 40 γκολ σε μία σεζόν της Bundesliga. Το είχε θέσει ο ίδιος τη σεζόν 1970/71 με τη φανέλα της Μπάγερν και στο τελευταίο λεπτό της σεζόν 2020/21, ο σύγχρονος αρχισκόρερ των Βαυαρών, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι τον άφησε οριστικά πίσω του, πιάνοντας τα 41 σε μόλις 29 εμφανίσεις. Η αφιέρωσή του στον Γκερντ Μίλερ μετά την επίτευξη του ιστορικού γκολ, όμως, ήταν το απόλυτο highlight της στιγμής.

When Robert Lewandowski paid tribute to Gerd Muller after equaling his Bundesliga record of 40 goals in a single season #4EverGerd pic.twitter.com/t7njtt83xZ