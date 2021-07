Χάαλαντ: Φόρεσε σορτσάκι της Λιντς και προκάλεσε χαμό (pic)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σταμάτησε με το αυτοκίνητό του να μοιράσει αυτόγραφα στους θαυμαστές του, αλλά αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι φορούσε σορτσάκι της Λιντς.

Ο Νορβηγός επιθετικός προετοιμάζεται μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στη Ντόρτμουντ, ενόψει της νέας σεζόν και σε πρόσφατη προπόνηση της ομάδας του, φρόντισε να δείξει την αγάπη και τον σεβασμό που τρέφει για την Λιντς.

Συγκεκριμένα, όταν οι θαυμαστές του τον σταμάτησαν προκειμένου να ζητήσουν ένα αυτόγραφο, παρατήρησαν πως ο νεαρός φορ των Βεστφαλών, φορούσε σορτσάκι της Λιντς, με αποτέλεσμα να κερδίσει ακόμα περισσότερο τον σεβασμό των οπαδών της αγγλικής ομάδας.

Ο Χάαλαντ είναι γεννημένος στο Λιντς της Αγγλίας, ενώ και ο πατέρας του Αλφ Ίνγκε, αγωνίστηκε με τα «παγώνια» κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Standard video of Haaland signing autographs from his car… oh wait. What shorts are those? He’s Leeds isn’t he… pic.twitter.com/g8FtWBBXPd