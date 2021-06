Καπίνο: Καμία ανησυχία για τον τραυματισμό του

Ο Στέφανος Καπίνο αποκόμισε ένα χτύπημα στην προπόνηση της Βέρντερ το πρωί της Δευτέρας, όμως αποδείχθηκε πως δεν είναι κάτι σοβαρό κι έτσι άμεσα θα δουλέψει ξανά με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας, μέλος της Βέρντερ Βρέμης, ανησύχησε τους ανθρώπους του γερμανικού συλλόγου το πρωί της Δευτέρας, στην τρίτη μέρα προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Έπειτα από χτύπημα που αποκόμισε, έκανε εξετάσεις, οι οποίες ήταν πεντακάθαρες κι έτσι η ομάδα ενημέρωσε πως από την Τρίτη κιόλας θα μπορεί να ξαναμπεί σε κανονικό πρόγραμμα δουλειάς.

After a knock forced Stefanos #Kapino to end training early this morning, an examination only revealed bruising, meaning our goalkeeper is expected to be back on board tomorrow! 👍#werder pic.twitter.com/EYKqvxjdPv