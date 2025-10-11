Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Που θα δείτε την αναμέτρηση της Ισπανίας κόντρα στη Γεωργία, το ΠΑΟΚ-Ηρακλής και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας
Πλούσιο σε μπάσκετ, αλλά και ποδόσφαιρο το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα (11/10). H δράση ξεκινάει στις 11:45 με την Α1 γυναικών στο μπάσκετ οπού η Νέα Ιωνία θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2. Στις 14:00 ο Μακεδονικός θα φιλοξενήσει τον Ηρακλή στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής της Superleague 2 με τηλεοπτική κάλυψη από Action24. Στις 16:00 ο Άρης θα αναμετρηθεί με τον Κολοσσό στη Θεσσαλονίκη για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2, ενώ στις 19:30 ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί με τον Ηρακλή σε ένα ντέρμπι από τα παλιά.
Τέλος, συνεχίζονται οι αναμετρήσεις και για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Νορβηγία (19:30, Nova Sports Prime) του Έρλινγκ Χάλαντ να υποδέχεται τo Ισραήλ. Στις 21:45 η Ισπανία θα φιλοξενήσει τη Γεωργία του Κβαρατσχέλια (Nova Sports 1) και η Πορτογαλία του σούπερ-σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο την Ιρλανδία (Nova Sports2)
Αναλυτικά οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις:
- Νέα Ιωνία - Πανσερραϊκός (11:45, ΕΡΤ2)
- Μακεδονικός - Ηρακλής (14:00, Action24)
- ΑΕΚ Γ - ΌΦΗ Γ (14:00, ΕΡΤ2)
- Άρης - Κολοσσός (16:00, ΕΡΤ2)
- Λετονία - Ανδόρα (16:00, Nova Sports Start)
- Νορβηγία - Ισραήλ (19:00, Nova Sports Prime)
- Ουγγαρία - Αρμενία (19:00, Nova Sports Start)
- ΠΑΟΚ - Ηρακλής (19:30, ΕΡΤ2)
- Αλμερία - Ρεάλ Σαραγόσα (Nova Sports 1)
- Ισπανία - Γεωργία (21:45, Nova Sports 1)
- Πορτογαλία - Ιρλανδία (21:45, Nova Sports 2)
- Εσθονία - Ιταλία (21:45, Nova Sports 3)
- Βουλγαρία - Τουρκία (21:45 Nova Sports 4)
- Σερβία - Αλβανία (21:45 Nova Sports Start)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.