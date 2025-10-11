Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Που θα δείτε την αναμέτρηση της Ισπανίας κόντρα στη Γεωργία, το ΠΑΟΚ-Ηρακλής και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας

Δείτε τις ώρες και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών μεταδόσεων σήμερα.

Πλούσιο σε μπάσκετ, αλλά και ποδόσφαιρο το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα (11/10). H δράση ξεκινάει στις 11:45 με την Α1 γυναικών στο μπάσκετ οπού η Νέα Ιωνία θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2. Στις 14:00 ο Μακεδονικός θα φιλοξενήσει τον Ηρακλή στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής της Superleague 2 με τηλεοπτική κάλυψη από Action24. Στις 16:00 ο Άρης θα αναμετρηθεί με τον Κολοσσό στη Θεσσαλονίκη για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2, ενώ στις 19:30 ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί με τον Ηρακλή σε ένα ντέρμπι από τα παλιά.

Τέλος, συνεχίζονται οι αναμετρήσεις και για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Νορβηγία (19:30, Nova Sports Prime) του Έρλινγκ Χάλαντ να υποδέχεται τo Ισραήλ. Στις 21:45 η Ισπανία θα φιλοξενήσει τη Γεωργία του Κβαρατσχέλια (Nova Sports 1) και η Πορτογαλία του σούπερ-σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο την Ιρλανδία (Nova Sports2)

Αναλυτικά οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις: