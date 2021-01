Τσέλσι: Έπιασε αμέσως δουλειά ο Τούχελ (pics)

Ο Γερμανός κόουτς υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 18 μηνών με οψιόν επέκτασης γι' ακόμα ένα έτος και διαδέχθηκε τον Φρανκ Λάμπαρντ στην άκρη της τεχνικής ηγεσίας.

Ήδη από τις πρώτες του ώρες ως προπονητής της Τσέλσι ανέλαβε δράση, έβαλε το τζάκετ για να βγει στο γήπεδο και καθοδήγησε με ένταση τους ποδοσφαιριστές του.

Our cameras on Thomas Tuchel's first training session as Chelsea boss! #WelcomeTuchel — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021

Thomas Tuchel is and to work at Cobham! #WelcomeTuchel pic.twitter.com/kJDDzDPfYq — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021